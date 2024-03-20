Пресс-секретарь постоянного представительства РФ при ООН Евгений Успенский задался вопросом, обладает ли организация какой-либо позицией относительно планов Молдавии не допустить российскую делегацию на сессию Продовольственной и сельскохозяйственной организации (ФАО).
Россия уточнит позицию ООН по недопуску Москвы на сессию ФАО в Молдавии
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
СХ
Сергей Храмов
Если России будет от ООН в присудствии в Молдвии, то России надо создать Продовольственной и сельскохозяйственной организацию (ФАО).параллельную структуру для Брикс и Шос и не платить взновы. РВСН.
Ответить
19 час.
лл
лина любимцева
ООН беззубая и не имеет "своего мнения". ЧТО там о чем-то спрашивать ООН? Немые! "Открывает рыба рот, но не слышно - что поет?"...
Ответить
16 час.
Свежие комментарии