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Россия уточнит позицию ООН по недопуску Москвы на сессию ФАО в Молдавии

Россия уточнит позицию ООН по недопуску Москвы на сессию ФАО в Молдавии

Пресс-секретарь постоянного представительства РФ при ООН Евгений Успенский задался вопросом, обладает ли организация какой-либо позицией относительно планов Молдавии не допустить российскую делегацию на сессию Продовольственной и сельскохозяйственной организации (ФАО).

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Комментарии
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СХ
Сергей Храмов
Если России будет от ООН в присудствии в Молдвии, то России надо создать Продовольственной и сельскохозяйственной организацию (ФАО).параллельную структуру для Брикс и Шос и не платить взновы. РВСН.
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19 час.
лл
лина любимцева
ООН беззубая и не имеет &quot;своего мнения&quot;. ЧТО там о чем-то спрашивать ООН? Немые! &quot;Открывает рыба рот, но не слышно - что поет?&quot;...
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