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Царьград

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Стал известен график работы светомузыкального фонтана в Челябинске

Стал известен график работы светомузыкального фонтана в Челябинске

Украшение города запустили в акватории реки Миасс.Вечером 30 августа на реке Миасс, в районе концертного зала "Родина", торжественно открыли высокотехнологичный светомузыкальный фонтан.

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