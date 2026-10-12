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Life.ru: планирование отпуска для пары стоит начинать не с отеля, а с обсуждений

Life.ru: планирование отпуска для пары стоит начинать не с отеля, а с обсуждений

Тревел-эксперт платформы «Адвентура» Наталья Иванова рассказала Life.ru , как договориться о формате поездки, если у партнеров разные представления об идеальном отдыхе.

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