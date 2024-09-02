Политика как он...
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Политика как она есть

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Путин заявил о негативной роли СССР в ситуации на Украине

Путин заявил о негативной роли СССР в ситуации на Украине

На следующей неделе президент России Владимир Путин посетит Монголию. В ожидании визита глава государства дал интервью монгольскому изданию «Оноодор», в котором указал на негативную роль политики СССР в ситуации на Украине.

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Комментарии
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ДЗ
Дмитрий Зайцев
А Зурабов до майдана, что делал на Украине. С Януковичем горилку пил и бабосики пилил или продвигал российские интересы, как чрезвычайный и полномочный? ПФР развалил, минздрав развалил и на Украине не хера не делал. Что говорить о национальной политике СССР. Ее кто-то исправил за 30 лет российской политики?
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