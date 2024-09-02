Путин заявил о негативной роли СССР в ситуации на Украине

ДЗ

Дмитрий Зайцев

А Зурабов до майдана, что делал на Украине. С Януковичем горилку пил и бабосики пилил или продвигал российские интересы, как чрезвычайный и полномочный? ПФР развалил, минздрав развалил и на Украине не хера не делал. Что говорить о национальной политике СССР. Ее кто-то исправил за 30 лет российской политики?