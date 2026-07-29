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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Роднина о словах Ригини про Загитову: «За последние годы в адрес российских людей столько наговорили... Это просто пренебрежение к нам»

Трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина отреагировала на высказывание хореографа Ивана Ригини о тренерских способностях  Алины Загитовой .

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