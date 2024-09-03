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Ягр простился с Годро: «Спасибо, что дал надежду не самым крупным и жестким ребятам, что они могут добиться успеха. Жизнь бывает невероятно жестока, покойся с миром»

31-летний форвард «Коламбуса» и его брат погибли в конце августа. Их сбила машина во время велосипедной прогулки.

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