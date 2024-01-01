Яндекс Путешествия назвали самые недооцененные туристические направления в РФ

Долина реки Бикин в Хабаровском крае, село Хатанга на полуострове Таймыр, город Мценск в Орловской области, Золотой хребет на Чукотке и озеро Донгуз Орун-Кёль в Кабардино-Балкарии являются пятью самыми недооцененными туристическими направлениями в России.
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