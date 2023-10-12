Экономист Исаков: указ Путина может вернуть курс доллара в диапазон 95-100

Экономист Bloomberg Economics по России и Центральной и Восточной Европе Александр Исаков заявил, что на фоне краткосрочного роста продаж валюты решение обязать часть экспортеров продавать валютную выручку может вернуть курс доллара "в диапазон 95-100", передает РБК.
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