Врач рассказала, могут ли противозачаточные навредить при длительном приеме

Противозачаточные препараты (оральные контрацептивы), как и другие препараты, имеют противопоказания, пренебрежение которыми может привести к неприятным и даже опасным последствиям для здоровья, рассказала «Известиям» 5 апреля врач акушер-гинеколог «ИНВИТРО-Приволжье», к.
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