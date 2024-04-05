Врач рассказала, могут ли противозачаточные навредить при длительном приеме

Противозачаточные препараты (оральные контрацептивы), как и другие препараты, имеют противопоказания, пренебрежение которыми может привести к неприятным и даже опасным последствиям для здоровья, рассказала «Известиям» 5 апреля врач акушер-гинеколог «ИНВИТРО-Приволжье», к.