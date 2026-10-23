В последнее время в Киеве все чаще звучат слухи и инсайды о том, что больную башку наркофюрера переклинило на тему «народного производства» дронов-убийц.
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