HSBC ушел из Аргентины

HSBC больше не видит перспектив своей деятельности в охваченной глубоким кризисом Аргентине. Глобальная финансовая компания продала местное подразделение за $550 миллионов, но акции банка на момент открытия торгов в Лондоне вчера выросли на 0,16%.
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