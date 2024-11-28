ФТК начала масштабное расследование против Microsoft в США — Bloomberg

Большое антимонопольное расследование в отношении американской технологической корпорации Microsoft начала Федеральная торговая комиссия (ФТК) США, сообщило агентство Bloomberg 27 ноября со ссылкой на собственные источники.
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