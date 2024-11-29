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Мода и Шоу-бизнес

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Шахназаров раскритиковал Богомолова за дружбу с иноагентами

Шахназаров раскритиковал Богомолова за дружбу с иноагентами

Режиссер Константин Богомолов первым поддержит, вернувшихся на Родину, актеров-иноагентов и предложит им дружбу, заявил журналист Михаил Шахназаров в программе «Полный Абзац» на радио «Комсомольская правда».

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