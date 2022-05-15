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«Барселона» обсуждает с «Атлетико» трансфер Феликса, но не обмен Гризманна на Морату

«Барселона» не оставляет надежд подписать хавбека «Атлетико» Жоау Феликса. В четверг гендиректор каталонцев Матеу Алемани встречался со своим коллегой из мадридского клуба Мигелем Анхелем Хилем в столице Испании в ресторане, где они обсуждали возможный переход 22-летнего игрока сборной Португалии.

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