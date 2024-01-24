Сенаторы в США потребовали у Байдена правовых обоснований ударов по хуситам

Согласно информации издания Defence News, сенатор-демократ от штата Виргиния Тим Кейн и другие законодатели направили главе Соединенных Штатов Америки Джо Байдену письмо, в котором они выступили с требованием предоставить им объяснение атак по йеменским хуситам.
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