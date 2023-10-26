Глава МИД Ирана пригрозил США «беспощадным пламенем» из-за геноцида в Газе

«Беспощадного пламени» конфликта не удастся избежать никому, ели геноцид в секторе Газа продолжится. Об этом, выступая на заседании Десятой Чрезвычайной спецсессии Ганассамблеи Организации Объединенных Наций, сообщил министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан.