В Краснодарском крае полицейские раскрыли кражу из домовладения в поселке Красная Поляна

С сообщением о краже в пункт полиции Красная Поляна обратились владельцы частного домовладения. Со слов потерпевших из их жилища пропали личные вещи, туристические рюкзаки, сумки и палатки, музыкальная колонка, строительные инструменты и набор детского конструктора.