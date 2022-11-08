В Краснодарском крае полицейские раскрыли кражу из домовладения в поселке Красная Поляна

С сообщением о краже в пункт полиции Красная Поляна обратились владельцы частного домовладения. Со слов потерпевших из их жилища пропали личные вещи, туристические рюкзаки, сумки и палатки, музыкальная колонка, строительные инструменты и набор детского конструктора.
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