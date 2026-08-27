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Контроль за мигрантами и ограничения продажи сигарет: в Госдуме рассказали о законах, вступающих в силу с 1 сентября

Контроль за мигрантами и ограничения продажи сигарет: в Госдуме рассказали о законах, вступающих в силу с 1 сентября

С 1 сентября в России вступает в силу ряд новых законов, напомнил спикер Госдумы Вячеслав Володин. В частности, для мигрантов сократят срок прохождения обязательного медосвидетельствования, а при выявлении опасных инфекций иностранцев будут оперативно депортировать.

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