Контроль за мигрантами и ограничения продажи сигарет: в Госдуме рассказали о законах, вступающих в силу с 1 сентября

С 1 сентября в России вступает в силу ряд новых законов, напомнил спикер Госдумы Вячеслав Володин. В частности, для мигрантов сократят срок прохождения обязательного медосвидетельствования, а при выявлении опасных инфекций иностранцев будут оперативно депортировать.