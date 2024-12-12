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Китай

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"Транзитная остановка" Лай Циндэ в США - сепаратистская деятельность - Канцелярия Госсовета КНР по делам Тайваня

Пекин, 11 декабря /Синьхуа/ -- Официальный представитель Канцелярии Госсовета КНР по делам Тайваня Чжу Фэнлянь в среду отметила, что так называемая "транзитная остановка" Лай Циндэ в США по своей сути является стремлением к "независимости Тайваня" за счет внешней поддержки.

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