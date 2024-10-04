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Мигранты и миграции. Когда целью миграции является самосовершенствование

Мигранты и миграции. Когда целью миграции является самосовершенствование Одно из самых значительных и оригинальных поселений индейцев пуэбло Клифф Пэлас («Скальный дворец») в национальном парке Меса-Верде «Тогда они сказали ему: — Пожалуйста, спроси у Бога, чтобы нам знать, будет ли наше путешествие успешным.

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