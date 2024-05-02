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Холлоуэй ответил Топурии: «Я принесу тебе пояс. Пояс «Ноющего ублюдка»

Ранее Топурия заявил, что согласится на поединок с Холлоуэем, если на кону будет стоять титул BMF. «Братан, ты все усложняешь.

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