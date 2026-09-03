3 сентября — День солидарности в борьбе с терроризмом

3 сентября в России отмечается День солидарности в борьбе с терроризмом. В разные годы террористические акты уносили жизни людей в Москве, Санкт-Петербурге, Волгодонске, Будённовске, Волгограде и других российских городах.
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