Харрис заявила о готовности к дебатам с Трампом

Их могут провести 10 сентября Вступившая в президентскую гонку от Демократической партии вице-президент Соединенных Штатов Камала Харрис заявила, что готова к дебатам с кандидатом на пост главы США от Республиканской партии Дональдом Трампом, сообщает информационное агентство ТАСС.