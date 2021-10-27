Эпидемиолог: распространенность ВИЧ в Москве в два раза ниже среднего по России

Он опроверг прогнозы некоторых экспертов о миллионе заболевших ВИЧ Москва продолжает оставаться феноменом среди мировых столиц с точки зрения ВИЧ-благополучия, несмотря на все «отягчающие обстоятельства», характерные для больших городов.