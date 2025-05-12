В Кузбассе задержали подростка за подготовку теракта

РИА Новости/ФСБ РФ В Кемеровской области задержан несовершеннолетний житель Новокузнецка, который планировал взорвать самодельное взрывное устройство на территории военкомата, сообщили в управлении ФСБ по региону, передает ТАСС.
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