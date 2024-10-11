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Ignio.com Лев. Еженедельный гороскоп красоты за 14 - 20 октября

Ignio.com Лев. Еженедельный гороскоп красоты за 14 - 20 октября

Вероятность оказаться жертвой непрофессионального подхода косметолога, а то и откровенного мошенничества сейчас для вас будет довольно высока, поэтому звезды настоятельно рекомендуют воздержаться от покупки новых косметических средств, а также отменить поход в парикмахерскую или в салон красоты.

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