Ignio.com Лев. Еженедельный гороскоп красоты за 14 - 20 октября

Вероятность оказаться жертвой непрофессионального подхода косметолога, а то и откровенного мошенничества сейчас для вас будет довольно высока, поэтому звезды настоятельно рекомендуют воздержаться от покупки новых косметических средств, а также отменить поход в парикмахерскую или в салон красоты.