В Минске отменили эвакуационный рейс для мигрантов

Эвакуационный авиарейс компании Iraqi Airways, который должен был сегодня вывезти в Ирак часть иракских мигрантов на белорусско-польско границе, отменён, об этом говорят данные онлайн-табло прилётов и вылетов на сайте Национального аэропорта Минск.
Эвакуационный авиарейс компании Iraqi Airways, который должен был сегодня вывезти в Ирак часть иракских мигрантов на белорусско-польско границе, отменён, об этом говорят данные онлайн-табло прилётов и вылетов на сайте Национального аэропорта Минск.
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