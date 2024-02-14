"Что это было", - два вечера подряд россиян убеждали, что Собчак это плохо, но по итогу пришли к выводу, что ей за это ничего не будет

Politiki.net Так я и не понял - зачем журналисты НТВ в минувшую субботу и воскресенье несколько часов к ряду, срывали соромные маски, с главной возмутительницы общественного покоя современной России - израильской журналистки Ксении Собчак.
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