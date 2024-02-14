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Закон и Порядок

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Свежие комментарии

  • Е Ва
    думаете он сам грамотный? НЕГРАМОТНЫЙ)))"Кто такой глава ...
  • Федор Липин
    Да так то на многие другие заводы и предприятия пора наложить арест и национализировать, пол России на басурман работ...Доводы Генпрокура...
  • Федор Липин
    Не ужели нет управы на этих двух макак-собчачек, мамы с дочкой? Мама фамилию хоть и не Собчак носит, но не один ли хр...На кого работает ...

"Что это было", - два вечера подряд россиян убеждали, что Собчак это плохо, но по итогу пришли к выводу, что ей за это ничего не будет

"Что это было", - два вечера подряд россиян убеждали, что Собчак это плохо, но по итогу пришли к выводу, что ей за это ничего не будет

Politiki.net Так я и не понял - зачем журналисты НТВ в минувшую субботу и воскресенье несколько часов к ряду, срывали соромные маски, с главной возмутительницы общественного покоя современной России - израильской журналистки Ксении Собчак.

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