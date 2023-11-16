Всемирный день студента 17 ноября: история праздника, поздравления в стихах и картинках Олеся НатагоВсемирный день студента, отмечаемый 17 ноября, имеет свои корни в трагическом событии, произошедшем в 1939 году.
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