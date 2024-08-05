Опять просят у России. Москва удержала лидерство в ключевой отрасли

Сотрудники на складе предприятии по производство калийных удобрений © РИА Новости / Кирилл Брага Надежда Сарапина Китай скупает российские удобрения — по данным таможенной службы, за полгода поставки выросли на 20% и достигли рекордных значений.
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