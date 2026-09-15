Обращение Раиса Татарстана по случаю выборов депутатов Государственной Думы

Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов обратился к татарстанцам по случаю выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации IX созыва.
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