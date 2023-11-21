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Йеменские хуситы назвали условия освобождения захваченного в Красном море судна

Йеменские хуситы назвали условия освобождения захваченного в Красном море судна

Принадлежащее израильскому предпринимателю судно Galaxy Leader, захваченное йеменскими повстанцами-хуситами из движения «Ансар Алла», в настоящее время остается пришвартованным в одном из портов провинции Ходейда на западе Йемена.

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