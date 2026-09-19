На Кубе произошло полное отключение Национальной энергосистемы На Кубе 18 сентября произошло полное отключение Национальной электроэнергетической системы, сообщила госуд.
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