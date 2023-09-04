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Празднование мученика Агафоника и народного Агафона Огуменника 4 сентября: запреты, традиции и молитва

Празднование мученика Агафоника и народного Агафона Огуменника 4 сентября: запреты, традиции и молитва

Празднование мученика Агафоника и народного Агафона Огуменника 4 сентября: запреты, традиции и молитва Елена Галицкая4 сентября — день, когда православная церковь почитает память мучеников Агафоника и Зотика, а народ отмечает Агафона Огуменника.

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