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Кулеба пообещал амнистию сбежавшим с Украины мужчинам

Кулеба пообещал амнистию сбежавшим с Украины мужчинам

Все мужчины, сбежавшие с Украины, в случае возвращения могут рассчитывать на амнистию, заявил бывший глава МИД страны Дмитрий Кулеба 19 сентября в стриме со своей женой Светланой Павелецкой, опубликованном на платформе YouTube.

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