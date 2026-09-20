Кулеба пообещал амнистию сбежавшим с Украины мужчинам

Все мужчины, сбежавшие с Украины, в случае возвращения могут рассчитывать на амнистию, заявил бывший глава МИД страны Дмитрий Кулеба 19 сентября в стриме со своей женой Светланой Павелецкой, опубликованном на платформе YouTube.