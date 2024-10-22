В РОССИИ ВНЕДРЯЮТ НОВУЮ СИСТЕМУ ВЫДВОРЕНИЯ МИГРАНТОВ: ПРИЕЗЖИХ - ПОД ОСОБЫЙ КОНТРОЛЬ

А просто выслать всех этих чертей, а на их рабочие места брать местных,не судьба?

Александр Иноземцев

__________ 1 _________ Деревня: 12 домов. Вокруг леса, да, болота... До ближайшей "цивилизации" 15 км. --- Нужен СТОРОЖ! --- Условия: - утеплённая сторожка (дрова на зиму: обеспечивают деревенские). Телевизор: абонемент 1500 руб. в год. Интернет: 900 руб. в месяц; - 4 тыс. руб. с каждого дома (ежемесячно); - подработка на поддворьях (покос, что-то убрать, почистить, отремонтировать...). Должностные обязанности: - пропускать в деревню только местных (шлагбаум). О незнакомцах звонить в межведомственную охрану; - кормить пару кобелей при сторожке (корм привозят деревенские). ----------------------- Желающих среди местных - НЕТ!