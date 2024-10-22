Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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В РОССИИ ВНЕДРЯЮТ НОВУЮ СИСТЕМУ ВЫДВОРЕНИЯ МИГРАНТОВ: ПРИЕЗЖИХ - ПОД ОСОБЫЙ КОНТРОЛЬ

В России внедряют новую систему выдворения мигрантов. Уже более 120 тысяч граждан Таджикистана - под особым контролем.

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Комментарии
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Алекс Сэм
А просто выслать всех этих чертей, а на их рабочие места брать местных,не судьба?
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13 час.
Александр Иноземцев
__________ 1 _________ Деревня: 12 домов. Вокруг леса, да, болота... До ближайшей &quot;цивилизации&quot; 15 км. --- Нужен СТОРОЖ! --- Условия: - утеплённая сторожка (дрова на зиму: обеспечивают деревенские). Телевизор: абонемент 1500 руб. в год. Интернет: 900 руб. в месяц; - 4 тыс. руб. с каждого дома (ежемесячно); - подработка на поддворьях (покос, что-то убрать, почистить, отремонтировать...). Должностные обязанности: - пропускать в деревню только местных (шлагбаум). О незнакомцах звонить в межведомственную охрану; - кормить пару кобелей при сторожке (корм привозят деревенские). ----------------------- Желающих среди местных - НЕТ!
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5 час.

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