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Звезда сериала «Барвиха» Лянка Грыу пожаловалась на работу аэропортов

Звезда сериала «Барвиха» Лянка Грыу пожаловалась на работу аэропортов

Лянка Грыу улетела из России, забрав с собой сына-подростка Популярная российская актриса поделилась с подписчиками новостью об отъезде из страны ради запланированного летнего отдыха.

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