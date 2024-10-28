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КНДР обвинила Южную Корею во вторжении БПЛА

КНДР обвинила Южную Корею во вторжении БПЛА

Минобороны КНДР обвинило военных Южной Кореи в отправке беспилотников на северокорейскую территорию. Пхеньян заявил, что беспилотники Сеула трижды в этом месяце залетали в его воздушное пространство и сбрасывали листовки.

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