КНДР обвинила Южную Корею во вторжении БПЛА

Минобороны КНДР обвинило военных Южной Кореи в отправке беспилотников на северокорейскую территорию. Пхеньян заявил, что беспилотники Сеула трижды в этом месяце залетали в его воздушное пространство и сбрасывали листовки.
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