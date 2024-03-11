Развитие экономики: введение трех новых особых экономических зон в России и их значение Ирэн ОрлонскаяРоссийский премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановления о создании трех новых особых экономических зон в Мордовии, Ростовской и Тверской областях, а также о расширении двух действующих ОЭЗ в Калужской и Липецкой областях.
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