Развитие экономики: введение трех новых особых экономических зон в России и их значение Ирэн ОрлонскаяРоссийский премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановления о создании трех новых особых экономических зон в Мордовии, Ростовской и Тверской областях, а также о расширении двух действующих ОЭЗ в Калужской и Липецкой областях.