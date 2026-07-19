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Формула-3. Бельгия. Ривера выиграл основную гонку, Ямакоси – 2-й, Слэйтер – 3-й

Пилот « Кампоса » Эрнесто Ривера выиграл вторую гонку в рамках этапа «Формулы-3» на трассе «Спа-Франкоршам».

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