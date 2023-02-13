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Александр Касперович: «Семья Фуркада всегда относилась к России благодарно и с уважением – особенно его брат Симон»

Тренер сборной Санкт-Петербурга по биатлону Александр Касперович прокомментировал слова пятикратного олимпийского чемпиона Мартена Фуркада, поддержавшего возвращение россиян на международную арену.

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