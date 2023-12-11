Кулеба пригрозил Евросоюзу «разрушительными последствиями», если Украину не примут в члены ЕС

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в Брюсселе в понедельник, 11 декабря, заявил, что если его страну не примут в ЕС, то последствия для Евросоюза будут «самыми разрушительными», – сообщает британская государственная телерадиовещательная корпорация BBC.