Почти по всей России выпал снег

Сегодня в России начнется большой снегопад, 85% страны покроется снегом, сообщили синоптики. С 5 числа вся северная половина, весь Северо-Западный федеральный округ, практически весь Дальний Восток, Центральный федеральный округ, а также большая часть Приволжского федерального округа будут покрыты снегом, обещают в Гидрометцентре.