Нужно ли сегодня вернуть советские методы борьбы с пьянством?

А

Александр24

Шесть лет абсолютно не пил (с 1986 по 1992 гг.) и понял, что ничего хорошего в этом нет. Теряются дружеские связи, с начальством ухудшились отношения, на праздничных торжествах чувствуешь себя идиотом - нет, ребятки, пара - тройка рюмок не стоят этого. Пейте не до поросячьего визга и будет всё нормально. Скоро 76 лет - опыт в этом деле большой.