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Нужно ли сегодня вернуть советские методы борьбы с пьянством?

Нужно ли сегодня вернуть советские методы борьбы с пьянством?

Когда-то одна женщина, которая любила выпить, бросила пьющего мужа и двух дочерей, и ушла к какому-то мужику, который, скорее всего, тоже был любителем алкоголя.

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Комментарии
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А
Александр24
Шесть лет абсолютно не пил (с 1986 по 1992 гг.) и понял, что ничего хорошего в этом нет. Теряются дружеские связи, с начальством ухудшились отношения, на праздничных торжествах чувствуешь себя идиотом  - нет, ребятки, пара - тройка рюмок не стоят этого. Пейте не до поросячьего визга и будет всё нормально. Скоро 76 лет - опыт в этом деле большой.
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15 час.
Александр Салтановский
Умного человека, сто грамм дураком не сделают! Водка в малых дозах, безвредна в любом количестве!
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12 час.
Jolie
😅👍👍👍
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10 час.
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