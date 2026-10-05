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Никита Ефремов сменил две фамилии, а отцовскую получил только в 12 лет

Никита Ефремов сменил две фамилии, а отцовскую получил только в 12 лет

Ему 37. Больше пятидесяти ролей в кино и театре, «Золотой орёл», несколько лет без алкоголя — и оборванная цепочка зависимостей, которая тянулась через три поколения.

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