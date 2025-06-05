Бастрыкин подключился: Дети иноземцев оскорбили пассажиров и контролера автобуса за простую просьбу оплатить проезд
Yur-gazeta.Ru
Инцидент, произошедший 17 мая 2025 года, разразился на борту автобуса №192, курсировавшего по Невскому району.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Сначала власть поназапускала в Россию всякого черножопого дерьма, а потом делает вид, что борется с ним... Но при этом перекрыть поток дерьма в Россию - не хочет... Почему?... Да потому что она от этого дерьма кормится... И весьма неплохо... Рожи у некоторых чиновников такие, что не обсеришь за один раз... И все эти мрази важно заявляют, что они - чиновничьи мрази - лучше народа знают, что ему - народу - нужно... Твари...
Почему им всё прощают? Гнать их надо в их родную страну и пусть там командуют.
Потому что у нас в Думе 99% либералов.
Свежие комментарии