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RT Russia

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Юрист Георгиева: у человека есть шанс вернуть долг даже от банкрота

Юрист Георгиева: у человека есть шанс вернуть долг даже от банкрота

Если человек перестал возвращать долг, то лучше будет провести эти обязательства через суд до процедуры банкротства, рассказала в беседе с RT юрист по гражданским делам Алла Георгиева.

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