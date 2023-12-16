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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Заседа запросил обмен из «Спартака»: «Как сказал наш президент, молодежь должна ставить амбициозные цели. Хочу находиться в команде КХЛ»

Форвард команды «Звезды и ВХЛ» сообщил об этом после турнира «3 на 3» на Кубке Первого канала. «Сейчас я нахожусь все время в «Химике».

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