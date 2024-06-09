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Эксперт Кобяков: продовольственная ситуация может ухудшиться в 17 странах

Эксперт Кобяков: продовольственная ситуация может ухудшиться в 17 странах

Продовольственная ситуациях может стать хуже еще в 17 странах мира, в том числе в Йемене, Судане, Южном Судане, секторе Газа и других африканских странах, заявил в интервью РИА Новости глава отделения Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) по связям с РФ Олег Кобяков, ссылаясь на издаваемый совместно со Всемирной продовольственной программой документ «горячих точек голода».

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