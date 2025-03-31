Петербургское метро хотят продлить до Царского Села: где еще появятся новые станции

В Северной столице красную ветку метро намерены продлить до «Экспофорума» и музеев Царского Села. Пресс-служба Смольного сообщила, что в настоящее время ведется проектирование объектов улично-дорожной сети города.
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